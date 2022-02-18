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Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

18.02.2022 11:56
Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen kişi yaşamını yitirdi.

Saitbey Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'ndaki apartman dairesinde yaşayan İ.K. (60), kız kardeşi tarafından odasında yerde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve polis ekipleri, İ.K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İ.K'nin odasında içki şişeleri ve içki yapımında kullanılan malzemeler buldu. Halk sağlığı uzmanınca yapılan ilk incelemede, İ.K'nin sahte içkiden zehirlendiği belirlendi.

İ.K'nin cesedi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti

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İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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