Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

10.06.2022 00:06
Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde sahte parayla alışveriş yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ve Terme ilçelerinde sahte parayla alışveriş yapan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

H.Ö'nün Terme ve Çarşamba ilçelerinde işletmelerden alışveriş yaparak sahte para verdiği bilgisini alan ekipler, şüphelinin aracını tespit etti.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından durdukları araçta arama yapan ekipler, 7'si aynı, 1'i farklı seri numaralı 8 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Şüphelinin Terme ilçesinde alışveriş karşılığında işletmeye verdiği aynı seri numaralı 2 100 liralık sahte banknota da el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmaya götürüldü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sahte parayla alışveriş yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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