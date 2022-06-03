Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı

03.06.2022 09:43
Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda taklit ve faturasız temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda taklit ve faturasız temizlik malzemesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de N.A'ya (30) ait depo ile ikamette faturasız, taklit temizlik malzemesi bulunduğu ve satıldığı bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından İlçe Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şubesi, Suç Araştırma Timi ile Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı ekipleri, imalathaneye çevrilen adrese gitti.

Burada yapılan aramada, faturasız ve taklit olduğu anlaşılan, 316 boş deterjan ambalajı, 170 kilogram toz deterjan, 250 kilogram sanayi tuzu, sahte deterjan yapımında kullanılan 133 kilogram madde ve 3 kilogram kimyasal madde, terazi, ambalaj makinesi, 3 kürek, sahte sıvı deterjan ambalajı ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Şüpheli N.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Hisarcık, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da sahte temizlik malzemesi operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika
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