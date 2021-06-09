Samsun'da salgından etkilenen öğretmen ile öğrencilere yönelik "Güçlü ve Mutlu Okul" projesi uygulanacak - Son Dakika

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen öğretmen ile öğrencileri geliştirmek amacıyla "Güçlü ve Mutlu Okul" projesi hayata geçirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Eğitim Vizyon belgesinde belirtilen, "Bir yaşam alanı olarak okulu her bir çocuğumuzun değerine değer, mutluluğuna mutluluk katan evrensel, milli ve manevi erdemlerle birlikte yaşam becerilerinin içselleştirildiği mekanlar olarak okulları güçlendirmek" hedefine yönelik "Güçlü ve Mutlu Okul" projesi hazırlandı.

Güçlü ve Mutlu Okul Projesi ile yüz yüze eğitime tam anlamıyla geçildiğinde öğretmenlerin mesleki anlamda daha güçlü olması açısından hibrit eğitim konusunda seminer ve konferanslar düzenlenecek.

Hibrit eğitim konusunda planlanan eğitimlerin sadece öğretmenler ile sınırlı kalmayarak öğretmeni yönetici ve öğrencileri de içine alan bir eğitim oluşturulması amaçlanıyor.

Hibrit eğitim atmosferine hazırlık kapsamında öğretmenlere, "Hibrit eğitim ve sınıflarda kullanımı", "Yeni öğretim ve yeni sınıf içi yönetim stratejileri"; ebeveynlere "İnternet destekli eğitim", "Uzaktan eğitim sonrası ev içi yeni davranış sorunları ve çözüm önerileri", "Hibrit eğitim nedir? Ebeveynler nasıl destekleyici olabilir?"; yöneticilere yönelik ise uzaktan eğitim teknolojilerinin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasında kullanılan yöntem ve teknikler, salgın sonrasında öğrencilerde görülebilecek farklı davranışlar ve öğrenciye yaklaşım ve yüz yüze eğitimle birlikte okulları bekleyen yeni sorunlar ve yeni fırsatlar gibi onlarca konuda her ay eğitim planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, proje kapsamında öğretmenlerin öğrencilerini desteklemeleri ve kendi mutluluklarını yönetebilmelerini sağlamak için öğretmen atölyeleri hazırladıklarını aktardı.

Öğretmen atölyelerinde psikolojik dayanıklılık, iyimserlik, iyi oluş hali, duygu okuryazarlığı gibi konularda etkinlikler yer aldığını anlatan Esen, "Bu etkinlikler hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim koşullarında uygulanabilecek şekilde tasarlandı. Öğretmenler atölye sonrasında öğrencilere yönelik olarak hazırlanan mutlu öğrenci etkinliklerini öğrencilerle beraber uyguluyorlar. Böylece salgın sonrası oluşabilecek başarı açığı yanında duygusal açığında giderilmesi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.