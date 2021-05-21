Samsun'da salgının etkisinden kurtulmak isteyen kadınlar Karadeniz kıyısında yoga yaparak güne başlıyor - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan ve sabah sahilde yürüyüşe çıkan kadınlar, salgının etkilerinden kurtularak yaşam kalitelerini arttırmak ve sağlıklı yaşamak için sahilde gün doğumunda yoga yapıyor.

Samsun'da üç yıldır yoga eğitmenliği yapan Defne Odabaş, başlattığı çalışma ile haftanın üç günü Atakum sahilinde yürüyüşe çıkan ya da sosyal medyadan kendisini takip edenlere sabah gün doğumunda yoga eğitimi veriyor.

Odabaş, AA muhabirine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmanın ardından evde bunalan ya da psikolojileri bozulan insanlara destek olmak amacıyla yoga terapisi eğitimi başlattığını söyledi.

Atakum sahilinde sabah yürüyüşüne gelenler ve sosyal medyadan kendisini takip edenlerin yoga terapi eğitimlerine katıldığını belirten Odabaş, "Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için herkesi yoga yapmaya davet ediyorum. Yoga ile sabahın ilk ışıkları ile pozitif enerji alıyoruz. Kendimizi yeniliyoruz yeni güne yeni enerji ile başlıyoruz. Özelikle bu dönemde oldukça yoğun ve stres altında çalışan sağlık çalışanlarımız için yoga yapmayı tavsiye ediyorum. Haftanın üç günü burada insanlara ücretsiz gönüllü terapi veriyorum. Sağlık çalışanları, öğretmenler, ev hanımları herkes katılıyor. " dedi.

Yoga eğitimine katılan edebiyat öğretmeni Hülya Doğan ise yoga ile güne daha enerjik ve huzurlu başladığını belirterek yoga eğitimlerine düzenli katıldığını söyledi.

Beslenme uzmanı diyetisyen Nimet Yıldız da yaşanılan salgın döneminde hastanede yoğun bir şekilde çalıştığını belirterek, "Haftanın üç günü işe gitmeden buraya geliyorum. Burada gün doğumu ile birlikte yoga eğitimi alıyorum. Daha rahat ve huzurlu şekilde işime gidiyorum." diye konuştu.