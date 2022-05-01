Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

01.05.2022 01:19

Son dakika haberler... Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kameradaTayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- Samsun'da, kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

Tayfur KARA/ SAMSUN, (DHA)- Samsun'da, kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir sürücünün, kaçmak isterken otomobili ile yayaya çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da Trabzonspor ile Samsunspor taraftarları arasında kutlama gerginliği yaşandı. Bu sırada Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, kaçmak istediği sırada çarptığı yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı. Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada
Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... SPOR Samsun'da şampiyonluk kutlaması gerginliği; otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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