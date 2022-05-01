SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

01.05.2022 12:02

SAMSUN'da, kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

SAMSUN'da, kutlama yapan Trabzonsporlu taraftarlar ile Samsunsporlu taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir sürücünün, kaçmak isterken otomobili ile yayaya çarptığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Samsun'da Trabzonspor ile Samsunspor taraftarları arasında kutlama gerginliği yaşandı. Bu sırada Trabzonspor taraftarı olduğu öne sürülen bir araç sürücüsü, kaçmak istediği sırada çarptığı yayaya çarptı. Yaya yaralanırken, polis ise olaya müdahale ederek grupları dağıttı.

Otomobilin yayaya çarptığı anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA

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Trabzonspor, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI GERGİNLİĞİ; OTOMOBİLİN YAYAYA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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