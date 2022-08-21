Samsun'da patpat kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun'da şarampole yuvarlanan patpatta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Adatepe Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Atmaca (42) idaresindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı ile seyir halindeyken rampa yukarı çıkarken patpat geri geri kayarak şarampole yuvarlandı. Kazada, patpat sürücüsü Cüneyt Atmaca ve yanında bulunan yeğeni Yiğit Soydemirci yaralandılar. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan 2 çocuk babası Cüneyt Atmaca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN