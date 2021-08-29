Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı - Son Dakika

Samsun'da satışa hazır 14 paket metamfetamin ile yakalandı

Samsun'da paketler halinde satışa hazır 313.27 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da paketler halinde satışa hazır 313.27 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen, bir markette çalışan B.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada paketler halinde satışa hazır 14 paket 313.27 gram metamfetamin maddesi ve uyuşturucu paketlemede kullanılan materyal ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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