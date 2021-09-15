Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Son Dakika

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen C.Ç.'nin adresinde yapılan aramada 50 adet extacy hap, 66 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 50 TL ele geçirildi. Olayla ilgili C.Ç. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN