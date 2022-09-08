Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan Irak uyruklu Mohammed Hameed Majeed Alateya (65) sattığı eve elektrik işleri için tesisatçı götürdü. Evdeki tamirat işleri ile ilgilenen tesisatçı Fakhrı Ibrahım Khaleel Quplan, duyduğu ses üzerine baktığında Mohammed Hameed Majeed Alateya'yı tuvaletin önünde yüzüstü düşmüş halde buldu. Tesisatçı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Alateya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Sattığı eve tamir için usta götüren yabancı uyruklu şahıs düşerek öldü - Son Dakika

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