Samsun'da şebeke suyuyla ilgili iddialar - Son Dakika

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, "(Samsun'un içme suyu) Alınan numunelerde ülkemiz genelinde sınır kabul edilen değerin yaklaşık iki kat üzerinde alüminyum saptanmıştır." dedi, Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce (SASKİ) ise içme suyundaki alüminyum değerlerinin izin verilen limitleri aşmadığını bildirildi.

TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şubesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan SAMÇEP Sözcüsü Özdağ, bir süreden beri vatandaşların, şebeke suyunda koku olduğu ve suyun bulanık olduğu yönünde şikayetlerinin olduğuna işaret etti.

Kentte dört farklı mahalleden musluk sularından numune alınarak Halk Sağlığı laboratuvarında analiz edildiğini belirten Özdağ, "Alınan numunelerde ülkemiz genelinde sınır kabul edilen değerin yaklaşık iki kat üzerinde alüminyum saptanmış ve ayrıca suyun fiziksel olarak bulanık olduğu tespit edilmiştir." dedi.

Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şube Başkanı Osman Nuri Pilgir ise sağlık için içilen su miktarının yanı sıra suyun kalitesinin de önemli olduğuna işaret ederek şunları dile getirdi:

" Dünya Sağlık Örgütü, alüminyum tuzlarının kullanıldığı içme suyu arıtma tesislerinde, alüminyum düzeyinin, büyük su arıtma tesislerinde 100 mikrogram ve küçük tesislerde ise 200 mikrogramdan az olması gerektiğini açıklamaktadır. Ülkemizde 17 Şubat 2005 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kapsamında sulardaki alüminyum sınır değeri 200 mikrogram olarak belirtilmiştir. Bir an önce şebekeye, yönetmeliğe uygun su verilmesinin sağlanması gerektiğini bundan sonra da bu durumun takipçisi olacağımızın bilinmesini tüm kamuoyuna duyururuz."

"Her gün içmesuyu numuneleri alınmaktadır"

SASKİ'den yapılan yazılı açıklamada ise Samsun'da içme suyundaki alüminyum değerlerinin izin verilen limitleri aşmadığı vurgulandı.

İçme suyu kalitesinin denetim altında tutulması maksadıyla il genelinde Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı ekipleri ile SASKİ görevlilerinin eşgüdüm dahilinde düzenli olarak çalışmalar yürüttüğünün altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Halk Sağlığı ekipleri tarafından içme suyu şebekemizden ve içme suyu depolarımızdan gerekli numuneler alınarak, Halk Sağlığı laboratuvarında analiz edilmektedir. Ayrıca, içme suyunun temizliği ve standartlara uygunluğunu takip ve denetim amacı ile teknik ekiplerimiz merkezde ve ilçelerde haftanın 7 günü çalışmalarına devam etmektedir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik'e göre içme suyu şebekemizden kurumumuz personeli tarafından da düzenli olarak her gün içme suyu numuneleri alınmaktadır. Şehrimize verilen içme suyu İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve TS 266'ya göre değerlendirilmekte olup yönetmelikte izin verilen limitler anlık verilere göre değil ortalama verilere göre değerlendirilmektedir. Her iki denetim sonuçlarına göre şehrimize verilen içme suyundaki alüminyum değerleri izin verilen limitleri aşmadığı SASKİ'nin TÜRKAK tarafından akredite edilmiş ulusal ve uluslararası laboratuvarında sıkça yapılan analiz sonuçlarından da anlaşılmakta ve bu analiz sonuçları aylık olarak resmi internet sitemizde yayınlanmaktadır."

SASKİ tarafından halka sağlıklı ve içilebilir su verilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterildiği belirtilen açıklamada, su kalitesi hakkındaki en doğru bilginin SASKİ'den alınacağı, halkın tedirgin olmasına sebep olacak iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi.