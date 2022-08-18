Samsun Sebze Meyve Halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samsun Sebze Meyve Halinde çıkan yangın söndürüldü

18.08.2022 21:33
Samsun Sebze Meyve Halinde çıkan yangın söndürüldü

SAMSUN'da sebze meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN'da sebze meyve halinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Sebze-Meyve Hali'nde çıktı. Yükselen dumanı fark eden onlarca vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye giden ekipler, halin boş kısmında muhafaza edilen plastik kasalarda çıkan yangını, büyümeden söndürdü. Yüzlerce kasanın eridiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

İlkadım, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun Sebze Meyve Halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Sebze Meyve Halinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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