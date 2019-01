Samsun'da "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri de sistem açısından önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur.

Soylu, kentteki otelde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerin huzur ve güvenliği için alınacak önlemlerin konuşulacağı toplantının üçüncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.



Samsun'da Amasya, Artvin, Bayburt, Giresun, Ordu, Gümüşhane, Kastamonu, Rize, Sinop ve Trabzon'dan, Karadeniz Bölgesi'ndeki 11 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla bir araya geldiklerini belirten Soylu, "Bu vesileyle hem toplantımızın hem de yaklaşan yerel seçimlerin ülkemiz, milletimiz ve bugün merhamete, vicdana ihtiyaç duyan insanlık için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.



Soylu, Türkiye'de seçimlerin anlamı, etkisi, toplumun seçime ilgisi ve katılımının dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha daha yüksek olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin gücü ve bölgesindeki etkisi arttıkça küresel sistemle etkileşimi, bölgesel etkisi ve öneminin de arttığına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Çünkü ülke olarak terör, göç ve uyuşturucu gibi önemli küresel sorunlarla doğrudan temas halindeyiz. Aynı zamanda gelişmiş Batı dünyası ile nisbeten az gelişmiş ama önemli enerji ve insan kaynağı potansiyeline sahip Orta Doğu arasında da coğrafi ve siyasi olarak kritik bir yerdeyiz. Dolayısıyla attığımız her adımın, bizde yaşanan her gelişmenin küresel sistemde muhakkak bir karşılığı vardır. Garip bir şekilde, darbelerle ve darbe anayasalarıyla dolu bir siyasi geçmişimiz olmasına rağmen seçim kültürümüz oldukça yüksektir."



Özellikle son 5-6 yılda yaşanan zorlu süreçleri Türkiye'nin seçim enstrümanını doğru ve etkin kullanarak aştığını, önemli bir yönetim değişimini de bu sayede gerçekleştirebildiğini anlatan Soylu, "Teşbihte hata olmaz, dış baskıyla karşılaştıkça demokrasinin vanasını açtık ve sistemi rahatlattık." dedi.



Soylu, şunları dile getirdi:



"Bu, bana göre bizim için gurur ve övünç vesilesidir. Bu girizgahı yapmamın sebebi, önümüzdeki yerel seçimin basit bir belediye başkanlığı seçimi olmadığını vurgulayabilmek ve üstüne tekrar basarak size ifade edebilmek içindir. Herhangi bir Avrupa ülkesindeki bir belediye başkanlığı seçimi küresel sistemde kimsenin çok da umurunda değildir ancak Türkiye'deki her seçimde olduğu gibi 31 Mart yerel seçimleri de sistem açısından önemlidir ve bu süreçte belli güç merkezlerinin pozisyon almak istemesi söz konusudur.



Terör örgütü burada pozisyon almak isteyecektir. Türkiye'nin istikrarından rahatsızlık duyanlar burada pozisyon almak isteyecektir. Küresel dengeleri maalesef başka yerler lehine sabit tutmak isteyenler elbette ki bu süreçte pozisyon almak isteyeceklerdir."



"Muhtarların özlük haklarındaki iyileştirmeler rekabeti artırmıştır"



Bakan Soylu, bazı sosyal gelişmelerin de 31 Mart yerel seçimlerinin güvenlik risklerini artırabileceğine işaret etti.



Muhtar adayları arasında yaşanan gerginliklerin dikkati çekici olduğunu ifade eden Soylu, şöyle konuştu:



"Muhtarların özlük haklarındaki iyileştirmeler, sosyal imkanlar konusunda sağlanan gelişmeler, muhtarların merkezi idare ile iletişiminin artması, muhtarlığı elbetteki çok daha iyi bir noktaya getirmiş, doğal olarak buradaki rekabeti artırmıştır. Anlaşılıyor ki bu seçimde muhtarlık üzerinden de bir tartışma yaşanacaktır. Bu noktada Bakanlık olarak ek tedbirlerimiz söz konusudur ve kimsenin suç işlemesine, seçim süreçlerinde kanun ve hukuk dışı bir adım atmasına müsaade etmeyeceğimizi ifade etmek isterim.



Muhtarlık seçiminde yereldeki ilişkileri kullanarak hukuk dışı ve suç işleyerek veya illegal yapıların baskısıyla seçim kazanılsa dahi, muhtarlarla ilgili soruşturma yapma yetkisi İçişleri Bakanlığına aittir ve seçim sonrasında da bu noktadaki her türlü şikayet ve hukuksuzluk takip edilecektir."



"Sorumluluğumuz her vatandaşımızın özgür şekilde oyunu kullanabilmesini temin etmektir"



Seçim döneminde terör örgütlerinin oluşturacağı tehditlerle ilgili ek tedbirler alacaklarını vurgulayan Soylu, geçen yıl terör örgütü PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne, bilhassa bölgedeki kırsala açılma çabalarının söz konusu olduğunu anımsattı.



Aynı çerçevede örgütün, önemli iki gelir kaynağı olan göçmen ve uyuşturucu kaçakçılığını da Karadeniz üzerinden yapmaya dönük yeni bir rota oluşturmaya çabaladığına dikkati çeken Soylu, "Bu her iki konuya hızlıca önlem aldık ve hem karada hem de denizde bunların Karadeniz Bölgesi'ne açılmasının önüne geçtik ancak bir şekilde bu bölgeyle ilgili bir hesaplarının var olduğu da biliyoruz ve bu sahayı elbette ki hep birlikte boş bırakamayız." değerlendirmesinde bulundu.



"Dolayısıyla özellikle seçim döneminde PKK'nın bu bölgelerde olası faaliyetlerine karşı da teyakkuz halinde olmalıyız." ifadesini kullanan Soylu, şunları kaydetti:



"İçişleri Bakanlığı olarak bizim sorumluluğumuz her vatandaşımızın hür ve özgür şekilde seçme hakkını, oyunu kullanabilmesini temin etmektir. Bu kapsamda seçim güvenliğini miting dönemi güvenliği, oy kullanma güvenliği ve oyların sayımının güvenliği olmak üzere üç kısımda ele alıyoruz. Elbette ki burada dikkat edeceğimiz en önemli konulardan biri, güvenliği temin ederken ifade özgürlüğünün önüne geçmemektir.



Esas olan özgürlüğü temin etmektir. Güvenlik, özgür bir ifade ve tercih ortamını sağlamak için vardır. Bu itibarla bizim temel sorumluluğumuz, birilerinin başkalarının özgürlük alanına müdahil olamayacağı, tercihlerin özgürce yapılabileceği güvenli bir ortamı tesis etmektir."



Süleyman Soylu, seçimin tüm süreçlerini koordinasyon içinde takip etmek ve herhangi bir aksaklığa meydan vermemek için Bakanlık merkezinde bakan yardımcısı başkanlığında "Seçim Koordinasyon Komisyonu" oluşturulduğunu söyledi.



"Bu komisyona her ildeki GAMER bünyesinde bir vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak seçim koordinasyon merkezleri tarafından bilgi akışı sağlanacaktır." diyen Soylu, şöyle konuştu:



"Ayrıca illerimizdeki GAMER'lerin 7/24 esasına göre çalışmalarını sağlamak da muhakkak sizlerin sorumluluğundadır. Bunun yanı sıra emniyet ve jandarma birimlerimizde merkez ve illerde olmak üzere seçim koordinasyon merkezleri oluşturulmuştur. Toplam 6 bin 939 personel sadece bu koordinasyon merkezlerinde görevlendirilmiştir ve bu personelin tamamına da eğitim verilmiştir.



Tabii seçimin kendine ait süreçleri olduğu için seçim güvenliğinden sorumlu 81 il emniyet müdür yardımcılarına ve güvenlik şube müdürlerine de video konferans yöntemiyle eğitim verilmiştir. Bizim bu güvenlik toplantıları öncesinde bu eğitimler tamamlanmıştır."



(Sürecek)

