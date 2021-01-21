Samsun'da şehir içi ulaşım için alınan 33 otobüs sefere başladı - Son Dakika

Samsun'da şehir içi ulaşım için alınan 33 otobüs sefere başladı

21.01.2021 15:47
Samsun'da şehir içi ulaşım için alınan 33 otobüs sefere başladı, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 33 otobüs, hizmete sunuldu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 33 otobüs, hizmete sunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı şehri inşa etmek olduğunu söyledi.

Samsun'un her alanda bölgenin merkezi olduğuna işaret eden Demir, ülkenin kurtuluşunun ilk adımının atıldığı bu şehirde şanına yakışan belediyeciliği inşa ettiklerini anlattı.

Demir, nitelikli, kaliteli ve konforlu bir hizmet sunmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi, yetki ve etki alanları itibarıyla 1 milyon 350 bin insanımızın hayatına dokunan, ona nitelik katan, varsa ihtiyaç durumunda yanında olan, onu mutlu eden bu şehirdeki en önemli, en yetkili, en etkili mecradır. Samsun'da ulaşım master planımızı tamamladık. Büyük ölçüde 2022 yılında hayata geçmiş olacak. 33 yeni, son teknolojiye göre donatılmış 24 milyon liraya mal olmuş otobüslerimiz bugün sefere başlıyor."

Türkiye'de elektrikli otobüsü hizmete alacak ilk belediye olmayı da hedeflediklerine dikkati çeken Demir, 2021 yılında bu hedeflerini yerine getirmeyi planladıklarını söyledi.

Konforu, dakikliği, güvenliği ile kendi araçlarıyla işlerine giden insanları da otobüsleri kullanmaya özendirdiklerini vurgulayan Demir, "Altyapıdan üstyapıya, kültürden sanata, turizme kadar Samsun'un istikbal yürüyüşünü değiştirecek projeler yapıyoruz. Bambaşka bir Samsun'a doğru birlikte yürüyoruz. Hedefimiz 1 milyon 350 bin insanımızın hayatına olumlu yönde dokunmak, güvenini, sevgisini, saygısını ve muhabbetini kazanmak." dedi.

Samsun Hafif Raylı Sistem AŞ (SAMULAŞ) Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı da ulaşımın güvenli ve konforlu olması için çalıştıklarını vurgulayarak, "Kovid-19 salgını öncesi 75 araçla hizmet verirken, bu dönemde yolcu sayısı yaklaşık yüzde 50 azalmasına rağmen aynı oranda, hatta daha fazla araçla hizmet vermeye devam ettik. Tramvayda yaklaşık 85 bin yolcu taşırken, şu an 30 bin yolcu taşımaktayız. Aynı şekilde otobüslerde 40 bine yakın yolcumuz varken, bu şu anda 15 bin civarında. Araç sayımızı da 100'den 133'e çıkardık." diye konuştu.

Törene Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Genel Sekreter Yardımcıları Şenol Yıldız ve Ali Seyfi Küçükgöncü, BMC Genel Müdürü Mustafa Altun da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da şehir içi ulaşım için alınan 33 otobüs sefere başladı - Son Dakika


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