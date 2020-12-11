Son dakika haberleri! Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi - Son Dakika

Samsun'da şehit yakınlarına yüzde 25 mezar yeri indirimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı'nda görüşülen 2021 yılı ücret tarifesi teklifi ile şehit yakınlarının 'ölmeden önce' mezar yeri alırken mevcut ücretten yüzde 25 daha düşük fiyata mezar yeri almalarını içeren teklif, oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Komisyon Toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında yapıldı. Komisyonda meclisten havale edilen 30 gündem maddesi görüşüldü. 2021 yılı ücret tarifesi teklifinde mezar yerleri tarifesinde yer almayan 'şehit ailelerine mezar yeri indirimi' ibaresi İYİ Parti'nin teklifi ile gündeme alınarak, oy birliği ile kabul edilip, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

İlgili teklif görüşülürken söz alan ve 1. derece şehit yakınlarına mezar yeri konusunda indirim yapılmasını ve bunun teklife eklenmesi gerektiğini söyleyen İYİ Parti Grup Başkanvekili Alper Aydemir, ayrıca mevcut mezar yerlerinin ölmeden önce alınması halinde pahalı olduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk da şehrin ilk mezarlıkları olan Asri ve Kıranköy'de önceden çokça alınan mezar yerleri nedeniyle buranın ölümlerden çok önce dolduğunu ve bunun için Derecik Mezarlığı'nda sayı ve fiyat politikası belirlediklerini söyledi. Soğuk, ayrıca ölüm anında defin ücreti alınmadığını, söz konusu fiyat tarifesinin ölmeden mezar yeri almak isteyenler için uygulandığını vurguladı.

Şehit ailelerine mezar yeri alma konusunda yardımcı olmak zorunda olduklarının altını çizen Alper Aydemir'in teklifinin ardından söz alan Nihat Soğuk, "Şehit ailelerinin yakınlarının sadece defin hizmetleri değil, birçok hizmeti belediye tarafından ücretsiz olarak yerine getiriliyor. Şehit ailelerinin 1. derece yakınlarının mezar yerleri almak istediklerinde mevcut ücretten yüzde 25 oranında indirim yapılmasını teklif ediyorum. Dolayısıyla maddenin bu şekliyle değiştirilerek kabul edilmesini kabulünüze sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 2021 yılı ücret tarifesine şehit ailelerinin 1. derece yakınlarının mezar yerleri almak istediklerinde mevcut ücretten yüzde 25 oranında indirim yapılması teklifi maddeye eklenerek, oy birliği ile kabul edildi ve karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Samsun'da mezar yeri ücretleri

Samsun'da Kıranköy Mezarlığı'nda ölmeden önce "Aynı kişi en fazla 2 kişilik mezar yeri alabilir" ifadesiyle mezar başına 13 bin TL olması teklif edildi. Asri Mezarlığı aynı şekilde mezar yeri başına 15 bin TL olarak teklif edildi. Derecik Mezarlığı'nda 2. bölüm alanda cenaze yeri almak isteyen vatandaşlardan (cenaze olmadan) mezar yeri için adet başına 7 bin TL alınması teklif edildi. Ayrıca teklif meclisten geçerse 2020 yılında cenaze esnasında Derecik'te 150 TL olan yetişkin mezar yeri, 2021 yılında 170 TL'ye çıkacak.

Komisyondan meclise havale edilen maddeler, Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde karara bağlanacak.