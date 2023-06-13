Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti - Son Dakika
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Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti

13.06.2023 10:28

Günler sonra yeniden selin vurduğu Samsun'da caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler ise göle döndü. Hal böyle olunca, sanayi bölgesinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kayığı tercih etti.

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı. Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı.

KAYIKLA İŞE GİTTİLER

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. İş yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar otomobil yerine kayığı tercih etti.

Samsun'da Sel Felaketi

BODRUM KATLARI SU BASTI

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

Kentten görüntüler:

Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti
Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti
Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti
Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti
Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti
Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: belediye başkanını şikayet edin, kayyum atansın... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti - Son Dakika
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