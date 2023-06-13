Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı. Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı.
Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. İş yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar otomobil yerine kayığı tercih etti.
Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.
Kentten görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti - Son Dakika