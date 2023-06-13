Selin vurduğu Samsun'da vatandaşlar işe kayıkla gitti

Samsun bir hafta aranın ardından yine sele teslim oldu. Geceden bu yana devam eden kuvvetli sağanak, şehirde sele yol açtı. Sağanak nedeniyle caddeler dere gibi aktı, kaldırımlar çöktü, alt geçitler göle döndü. Bazı araçlar sel sularında mahsur kaldı.

KAYIKLA İŞE GİTTİLER

Sel yine sanayi bölgesini vurdu. Sanayi göle döndü. İş yerlerine ulaşmak isteyen vatandaşlar otomobil yerine kayığı tercih etti.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Bazı bölgelerde ise evlerin bodrum katlarını su bastı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri sele karşı çalışma başlattı.

Kentten görüntüler: