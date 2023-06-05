Samsun'da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti

05.06.2023 11:21

Samsun'da etkili olan sağanak yağış sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Şehir merkezinde bazı caddeler göle döndü. Yollar çöktü, bazı yerlerde heyelanlar meydana geldi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak birçok ilçede zarara yol açtı. Samsun şehir merkezindeki bazı cadde ve sokakları da göle çevirdi. Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

"HER YER BİR ANDA GÖLE DÖNDÜ"

Araçlar ve yayalar yolda yürümekte zorlanırken, sağanağa yakalanan vatandaşlar, "Bir anda yağmur bastırdı. Her taraf göle döndü. Biz de ıslandık. İnşallah yetkililer bir an önce bu olumsuzlukları giderirler. Şehrin birçok noktasında burası gibi ya da buradan daha fazla su birikintileri oluştu" dediler.

Samsun'da Sel Sularına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

LADİK'TE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Ladik Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı önleyici tedbir olarak 05 Haziran Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

Samsun'da Sel Sularına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti

BÜYÜKŞEHİR UYARDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise "Şehrimizde etkisini gösteren yoğun sağanak yağışından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; her noktaya ulaşmak için tüm personel ve ekipmanlarımız ile canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarları dikkate alarak siz kıymetli vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Samsun'da Sel Sularına Kapılan Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Samsun'da sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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