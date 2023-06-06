Samsun'da meydana gelen sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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Samsun'da meydana gelen sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

06.06.2023 13:42

Samsun'da sel sularına dayanamayan sitenin otoparkındaki istinat duvarı 5 aracın üzerine devrilirken, sel sularından kaçan site sakininin görüntüsü güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde bulunan 13 katlı bir sitenin arka bahçe otoparkında dün meydana geldi. Samsun'da sağanak yağış sel ve su baskınlarına yol açtı.

İSTİNAT DUVARI ARAÇLARIN ÜZERİNE DEVRİLDİ

13 katlı sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı, sel sularına dayanamayarak park halindeki 5 aracın üzerine devrildi. Araçlar duvarın altında kalarak hurdaya döndü.

Samsun'da sel felaketi nedeniyle istinat duvarının 5 aracın üzerine devrildiği olaydan yeni görüntüler

"SON ANDA KURTULDUM"

Aracının biri duvarın altında kalan, kendisi son anda kurtulan Sezer İnanlı, "Benim iki arabam var. Yan yanaydı. Ben diğer aracı alırken suyu gördüm. Kaçtım. Duvar çöktü. Araçlar duvarın altında kaldı. Son anda kurtuldum" şeklinde konuştu.

Samsun'da sel felaketi nedeniyle istinat duvarının 5 aracın üzerine devrildiği olaydan yeni görüntüler

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sezer İnanlı'nın sel suyunu fark edince aracını geri geri kaçırıp aracından indikten sonra sitenin çocuk parkının merdiveninden kaçma anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Sitenin çocuk parkının üzerinden aşan sel suyu ise olayın dehşetini gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ahmet yilmaz: Hiç üzülmedim Cevap Yaz 2 8 Yayından Kaldır
  • serdar erdogmus: Bu istinat duvarlaına güvenerek mi apartmanda daire alınacak ? Cevap Yaz 12 0 Yayından Kaldır
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Samsun, Uludağ, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da meydana gelen sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da meydana gelen sel felaketine ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
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