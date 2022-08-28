Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı - Son Dakika
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Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı

28.08.2022 19:33
Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı

- Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan Selçuk Balcı ve Demet Akalın hayranlarına unutulmaz birer konser verdi.

- Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı

SAMSUN - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde sahneye çıkan Selçuk Balcı ve Demet Akalın hayranlarına unutulmaz birer konser verdi.

Tekkeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Bayramı Konserleri'nde sahneye çıkan Selçuk Balcı ve Demet Akalın, şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlik, Samsunspor Stadı yanındaki alanda kurulan sahnede gerçekleştirildi. Sevilen şarkıcıların sahneye çıkacağını duyan binlerce vatandaş konser alanını doldurarak Zafer Bayramı coşkusunu yaşadı.

Etkinlik DJ performansı ile başladı. Daha sonra halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Sahneye ilk olarak Selçuk Balcı çıktı. Karadeniz müzikleriyle coşturan Balcı, Sular Akar Doldurur şarkısını Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'la birlikte söyledi. Başkan Togar, Selçuk Balcı'ya Atatürk baskılı Samsunspor forması hediye etti.

Daha sonra Demet Akalın sevenleriyle buluştu. Pop müziğiyle coşkulu anlar yaşatan Akalın, yanındaki dansçılarla unutulmaz bir gösteri sahneledi. Başkan Togar ve eşi Yasemin Togar, Akalın ailesini 15 dilde kadına şiddete hayır yazılı Samsunspor forması hediye ederek uğurladı.

Havai fişek gösterisi ve 10. Yıl Marşı ile 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşatıldı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar konserde yaptığı konuşmada, "Ben bu güzel geceyi 30 Ağustos'un 100. zafer yılını bizlerle birlikte kutlamak aynı gururu paylaşmak için bu akşam bu alanı dolduran tüm Samsunlulara en kalbi duygularımla teşekkürlerimi sunarım. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan değerli sanatçılarımız Selçuk Balcı ve Demet Akalın'a da ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyorum. 100. yılını kutladığımız bu büyük zaferi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları önünde tüm Samsun adına saygıyla eğiliyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Demet Akalın, Selçuk Balcı, Samsun, Balcı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Selçuk Balcı ve Demet Akalın rüzgarı - Son Dakika
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