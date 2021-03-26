Samsun'da selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen operasyonda selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya'dan uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelen otobüsten inen S.E'yi yakalayan ekipler, zanlının üst aramasında 13 selülozik kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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