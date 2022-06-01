Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı - Son Dakika
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Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı

01.06.2022 19:38
Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı

Samsun'un Bafra ilçesinde 70 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1'i doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde 70 adet sentetik ecza ele geçirildi, 1'i doktor 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık Şube Müdürlükleri ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığının çalışmaları neticesinde Aile Hekimi S.S., C.K. ve Ö.A. isimli şahısların evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 70 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili 1'i doktor 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı
Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı
Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da sentetik ecza ele geçirildi: 1'i doktor 3 gözaltı - Son Dakika
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