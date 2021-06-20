Denize giren genç boğuldu - Son Dakika

Olay yerine gelen Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Samsun İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Timi ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Alınan bilgiye göre ailesiyle piknik yapmak için Hürriyet sahiline giden Murat Can Güngör (24), serinlemek için denize girdi.

EURO 2020'ye veda sonrası Hakan Çalhanoğlu'ndan ilk sözler: Buraya kadar biz başardık, burada da biz elendik