Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılarak uzaklaşmaya başladı. Daha sonra kıyıya gelemeyen vatandaş rüzgarın etkisiyle daha da hırçınlaşan dalgalarla mücadele etti. Bir süre sonra yorgun düşen genci sahil güvenlik botu kurtardı.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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