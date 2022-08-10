Denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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Denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

10.08.2022 20:01
Denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi

Samsun'da serinlemek için denize giren genç dalgaların etkisiyle kıyıya gelemeyince boğulma tehlikesi geçirdi.

Samsun'da serinlemek için denize giren genç dalgaların etkisiyle kıyıya gelemeyince boğulma tehlikesi geçirdi.

Olay, Atakum ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapılarak uzaklaşmaya başladı. Daha sonra kıyıya gelemeyen vatandaş rüzgarın etkisiyle daha da hırçınlaşan dalgalarla mücadele etti. Bir süre sonra yorgun düşen genci sahil güvenlik botu kurtardı.

Ambulansta müdahale edilen vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

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Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı Denizde boğulma tehlikesi geçiren yaşlı adam hastaneye kaldırıldı 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı 26 adet geri dönüşüm kutusu çalındı
Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizde akıntıya kapılan genç boğulma tehlikesi geçirdi - Son Dakika
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