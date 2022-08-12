Samsun'da dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü

12.08.2022 17:43

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde kaybolan 16 yaşındaki çocuk, dalgıç polisler tarafından nabzı ve solunumu durmuş şekilde bulundu. Yapılan müdahale ile hayata döndürülen çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu 16 yaşındaki Fidrat Sadak, serinlemek için kayalıklardan denize atladı. Afgan çocuk denize atlar atlamaz Karadeniz'in azgın dalgaları arasında akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan çocuğun kardeşi ve arkadaşları çevreden yardım istedi. Olay 112'ye haber verildi.

Solunumu ve nabzı durmuş şekilde Karadeniz'den çıkarılan çocuk, yapılan müdahale ile hayata döndü

DALGIÇLAR, NABZI VE SOLUNUMU DURMUŞ ŞEKİLDE SUDAN ÇIKARDI

Olay yerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar ile ambulans sevk edildi. Denizde arama çalışmaları sırasında kaybolan çocuğun kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Dalgıç polisler kısa sürede denizde Fidrat Sadak'ı bulup sudan çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı olayda nabzı ve solunumu duran Afgan çocuğa ilk müdahale sahilde yapıldı.

Solunumu ve nabzı durmuş şekilde Karadeniz'den çıkarılan çocuk, yapılan müdahale ile hayata döndü

HASTANEDE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

Zamanla yarışan ekipler çocuğu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayata döndürülen Fidrat Sadak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Solunumu ve nabzı durmuş şekilde Karadeniz'den çıkarılan çocuk, yapılan müdahale ile hayata döndü
Solunumu ve nabzı durmuş şekilde Karadeniz'den çıkarılan çocuk, yapılan müdahale ile hayata döndü
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Kaynak: İHA

Afganistan, Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü - Son Dakika
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