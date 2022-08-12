Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Afganistan uyruklu 16 yaşındaki Fidrat Sadak, serinlemek için kayalıklardan denize atladı. Afgan çocuk denize atlar atlamaz Karadeniz'in azgın dalgaları arasında akıntıya kapılarak kayboldu. Kaybolan çocuğun kardeşi ve arkadaşları çevreden yardım istedi. Olay 112'ye haber verildi.
Olay yerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar ile ambulans sevk edildi. Denizde arama çalışmaları sırasında kaybolan çocuğun kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Dalgıç polisler kısa sürede denizde Fidrat Sadak'ı bulup sudan çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı olayda nabzı ve solunumu duran Afgan çocuğa ilk müdahale sahilde yapıldı.
Zamanla yarışan ekipler çocuğu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayata döndürülen Fidrat Sadak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü - Son Dakika