Olay yerinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Gurup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve cankurtaranlar ile ambulans sevk edildi. Denizde arama çalışmaları sırasında kaybolan çocuğun kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Dalgıç polisler kısa sürede denizde Fidrat Sadak'ı bulup sudan çıkardı. Adeta can pazarının yaşandığı olayda nabzı ve solunumu duran Afgan çocuğa ilk müdahale sahilde yapıldı.

Kaynak: İHA

Afganistan, Karadeniz, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da dalgalar arasında kaybolan 16 yaşındaki çocuk hayata döndürüldü - Son Dakika

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