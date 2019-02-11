Son Dakika Haberleri: Samsun'da Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Samsun'da Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı

1 saat önce

Samsun'da servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Samsun'da Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı, System.String[]
Samsun'da servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle Atakent Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi'nin kesiştiği yerde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Ertaş idaresindeki 55 C 4005 plakalı servis minibüsü ile Harun Ünal'ın kullandığı 34 SB 3104 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs refüje çıkıp devrilirken, minibüs sürücüsü Fikret Ertaş ile aynı araçta bulunan Arif Terzi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:10 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Dağdan Kopan Kaya Parçası Aracın Üzerine Düştü, Sürücü Yaralı Olarak Kurtuldu

Iraklı Çocuğun Evinden Gelen Koku Merak Ediliyordu, Cesedi Çıktı! KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:55:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]