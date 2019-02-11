Samsun'da Servis Minibüsü Kaza Yaptı: 2 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Samsun
'da servis minibüsünün otomobil ile çarpışıp devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Samsun'un Atakum
ilçesi Yenimahalle Atakent
Bulvarı ile Kıbrıs Caddesi
'nin kesiştiği yerde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret Ertaş idaresindeki 55 C 4005 plakalı servis minibüsü ile Harun Ünal'ın kullandığı 34 SB 3104 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüs refüje çıkıp devrilirken, minibüs sürücüsü Fikret Ertaş ile aynı araçta bulunan Arif Terzi yaralandı. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:10 Kaynak: İHA
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