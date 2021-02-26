Samsun'da seyir halinde alev alan tır kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Samsun'un Atakum ilçesinde seyir halinde alev alan tırda hasar oluştu.

Yenimahalle Mahallesi'nde yükleme yapacağı öğrenilen Fatih Bayrak idaresindeki 55 EJ 715 dorse ve 55 LF 060 plakalı tır, Ali Gaffar Okkan Caddesi'nde seyir halindeyken alev aldı. Tırın sürücüsü Bayrak, aracını yol kenarına park edip itfaiye ve polise haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.

Sürücü Bayrak, yangının elektrik kontağından çıktığını ve plastik aksamın da tutuşmasıyla bir anda büyüdüğünü söyledi. İtfaiye ekiplerine haber verdiğini bu sırada yangına müdahale etmeye çalıştığını ifade eden Bayrak, "Söndüremedik. Yangın söndürücülerimiz yeterli gelmedi. Çok hızlı alev aldı." dedi.