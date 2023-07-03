Samsun'da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi.

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.'nin kullandığı 55 ACT 814 plakalı otomobil, önünde giden Yasin Bircan'ın kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen 55 JZ 826 plakalı otomobilde bulunan Davut Bircan ve Emirhan Bircan olay yerinde hayatını kaybetti.

AĞIR YARALI ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.