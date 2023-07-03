Samsun'da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da seyir halindeki otomobil önündeki araca çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

03.07.2023 09:28

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kazada, Ertuğrul E.'nin kullandığı otomobil, önünde seyreden Yasin Bircan'ın aracına arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin yanı sıra ağır yaralananlar da hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, Sinop-Samsun kara yolunda meydana geldi.

Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı

2 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan Ertuğrul E.'nin kullandığı 55 ACT 814 plakalı otomobil, önünde giden Yasin Bircan'ın kullandığı 55 JZ 826 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen 55 JZ 826 plakalı otomobilde bulunan Davut Bircan ve Emirhan Bircan olay yerinde hayatını kaybetti.

Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı

AĞIR YARALI ŞAHIS HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa Akyol da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan otomobil sürücüleri Ertuğrul B. ve Yasin Bircan, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Samsun'daki trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı
Kaynak: İHA
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Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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