Samsun'da tekneden denize düşen balıkçı kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da tekneden denize düşen balıkçı kurtarıldı

19.08.2022 13:47
Samsun'da tekneden denize düşen balıkçı kurtarıldı

Samsun'da seyir halindeki teknesinden denize düşen balıkçı diğer balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Samsun'da seyir halindeki teknesinden denize düşen balıkçı diğer balıkçıların yardımıyla kurtarıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Balıkçı Barınağı açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı barınağından teknesi ile denize açılan balıkçı Cüneyt Kurşuncu (58), seyir halindeki tekneden denize düştü. Tekne ise yoluna devem etti. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Denizin ortasında kalan Cüneyt Kurşuncu başka balıkçıların yardımıyla kurtarılarak balıkçı barınağına getirildi. Burada kendisini bekleyen sağlık personeline ve polise durumunun iyi olduğunu belirten Cüneyt Kurşuncu, ambulansla hastaneye gitmek istemedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ekipleri, denizde seyir halinde olan balıkçı teknesine bot ile yaklaşıp üzerine atlayarak tekneyi durdurdu. Tekne daha sonra başka bir balıkçı teknesi ile barınağa çekildi.

Balıkçı Cemal Lafçı, "Cüneyt Kurşuncu isimli arkadaşımız dengesini kaybederek denize düştü. Teknesi çalışır vaziyette olduğu için uzaklaştı. Onu gören polis arkadaşlarımız tekneyi durdurarak kontrol altına aldı. Başka bir arkadaşımız denize düşen arkadaşımızı buldu. Arkadaşımız sağ salim kıyıya getirildi" dedi. - SAMSUN

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3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 1 yaralı Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü Halde yangın: Ahşap kasalar küle döndü
Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da tekneden denize düşen balıkçı kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da tekneden denize düşen balıkçı kurtarıldı - Son Dakika
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