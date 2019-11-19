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Samsun'da "Seyyah" konseri

6 saat önce

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), anlatımlı konser "Seyyah"ı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Samsun'da

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), anlatımlı konser "Seyyah"ı sanatseverlerin beğenisine sundu.

Samsun Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda, türkülerin özgün şekilde korunarak modern sentezle seslendirildiği anlatımlı tek bölümlük konser "Seyyah", büyük ilgi gördü.

"Bavulda biriken türküler" sloganıyla hazırlanan eserde, Rumeli'den Erzurum'a kadar aşina olunan türküler ile acıklı ve sevinçli hikayeler anlatıldı.

Müzik düzenlemeleri ve aranjmanı Onur Altıparmak, librettosu ve rejisi Burak Ölmez'e ait eserin koreografisini Görkem Cengiz, kostüm tasarımını Gülnur Çağlayan Tuluk, dekor tasarımını Hakkı Kandır üstlendi.

Konserde solist sopranolar Betül Uzunoğlu, Gamze Barhan, Ezgi Özer, tenorlar Dinçer Gökçe, Metin Bayram, Özer Öndeş ve Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı Tuğba Akatay'a, SAMDOB orkestrası ve bale sanatçıları Hakan Aydemir ile Sıla Aşık eşlik etti.

Konserde Eray Dönmez ise anlatıcı olarak katıldı.

Samsun, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:16 Kaynak: AA
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