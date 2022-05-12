Samsun'da "siber dolandırıcılık" şüphelisine adli kontrol - Son Dakika
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Samsun'da "siber dolandırıcılık" şüphelisine adli kontrol

12.05.2022 17:25
Samsun'da "siber dolandırıcılık" şüphelisine adli kontrol

Samsun'da başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da başka kişilere ait kredi kartı bilgilerini ele geçirerek haksız kazanç sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi sanal devriye ekipleri, açtıkları sahte sosyal medya hesapları üzerinden siber dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Atakum ilçesinde yaşayan M.M.K'yi takibe alan polis, sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak yayına bağlanan kişilerin bilgisayarına uzaktan erişim sağlayıp ele geçirdiği kredi kartlarıyla kendi hesabına para aktardığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen polis, şüpheliyi "nitelikli dolandırıcılık" ve "banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlamasıyla gözaltına aldı. Zanlının dijital materyallerine de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Dolandırıcılık, Kredi Kartı, Samsun, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da 'siber dolandırıcılık' şüphelisine adli kontrol - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da "siber dolandırıcılık" şüphelisine adli kontrol - Son Dakika
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