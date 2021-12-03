Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri - Son Dakika

Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri

Samsun'da en çok işlenen bilişim suçu: "Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçu"

SAMSUN - Samsun'da en çok rastlanılan siber (bilişim) suçunun "Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçu" olduğunu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet binasında bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda SİBERAY Projesi hakkında Farkındalık ve Tanıtım Semineri verildi. Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın da katıldığı seminerde bilişim suçları ile ilgili ve önleyici hizmetler kapsamında yapılan çalışmalar göz önüne serildi.

"Amacımız: güvenli internet kullanımı için kullanıcılara yol göstermek"

Vatandaşların siber suçlara buluşmaması için yol göstermeye çalıştıklarının altını çizen Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "SİBERAY projesinin temel amacı; güvenli internet kullanımı için kullanıcılara ve vatandaşlara yol göstermek. Bu proje ile ulusal ve uluslararası platformlarda siber güvenlik teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmak. Teknoloji bağımlılığı gibi topluma zarar veren alışkanlıklarda, her türlü siber suçlarda eylemlerin oluşmadan mücadelesini sağlamak istiyoruz. Projenin tanıtılması maksadıyla broşürler oluşturduk. Bu broşürler; 'Ücretsiz wifi ağlarında güvende misini?', 'Dijital oyun bağımlısı mısınız?', 'Güçlü şifre nasıl oluşturulur?', 'Siber zorbalık Nedir?' gibi spot ifadelerle çocuklarımız, gençlerimiz ve ilgili kişileri bilgilendirmiş oluyoruz. Ayrıca mobil bankacılık kullanılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar da broşürlerimizde yer alıyor. İlgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli iletişim halinde oluyoruz. Onların bizden yardım talep etmesi halinde eğitmen arkadaşlarımız bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunuyorlar" dedi.

En çok rastlanılan bilişim suçu: verileri yok etme ve nitelikli dolandırıcılık

SİBERAY projesi hakkında sunum yapan görevli eğitmen polisler, "Siber suçlar günün koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bu suç, ortama ve zamana ayak uyduruyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bilişim suçlarıyla mücadele etmek için kurulmuştur. Samsun'da bu suçlar pandemi döneminde artmıştır. Samsun'da en çok karşılaşılan bilişim suçu; 'Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme' suçu ve buna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçudur. Bunu hesapların çalınması yöntemiyle gerçekleştiriyorlar. Bu yöntemdeki asıl amaç birilerin hesabını çalmak değil, çaldıkları hesaplarla başkalarını dolandırmaktır. Sosyal medya güvenlikleri düzgün alınmadığında ve sosyal medya hesaplarına gelen linkler tıklandığında bu çalmak işlemi gerçekleşiyor. Sosyal medya hesaplarını açtığımız mail hesaplarına uzunca bir süre giriş yapmadığımız müddetçe bu mail hesapları boşa düşüyor. Boşa düşen mail adreslerinin alınması suretiyle şahıslar bu mail hesabı üzerinden sosyal medya hesabınıza erişim sağlıyorlar. Bunun önüne geçmek için de mail hesaplarının aktif olarak kullanılması ve cep telefonu numaralarının mail hesapları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Bize gelen şikayetlerde sosyal medya hesabı çalınan kitle de etrafına güven sağlamış ve takipçi sayısı çok olan kitleden oluşuyor. Bunlar doktor ve öğretmenlerden oluşabiliyor" ifadelerini kullandılar.

Mobil bankacılık ve sahte link üzerinden dolandırıcılık

Nitelikli dolandırıcılık konusunda da çok fazla müracaatın geldiğini dile getiren eğitmenler, şu ifadeleri kullandılar:

"Nitelikli dolandırıcılık, banka kredi kartları kullanılmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Burada linklere tıklanmak suretiyle mobil bankacılık ve internet bankacılığına giriş yapılıyor. Burada yapılması gereken, cihazımıza indirdiğimiz güvenli sitelerde bu sayfalara giriş yapmalı, onun dışında sosyal medya üzerinden bankanın reklamını yaparak, 'Buraya tıklayın, hediye çeki veriyoruz, indirim kazandınız' gibi linklere tıkladığınızda sahte bir bankacılık sistemine yönlendirip, sizin bankacılık sistemlerinize bu yöntemle girerek, dolandırıcılığı gerçekleştiriyorlar. Yine bu yöntemlerin dışında özel hayatın gizliliğini ihlal ve diğer konularda birimimize şikayetler geliyor."

Seminerde ayrıca Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esaslı olarak 'siber devriyeler' ile bilişim suçlarını kontrol ettikleri belirtildi.