Üye Girişi
Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri - Son Dakika

Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri

03.12.2021 23:51

Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri Samsun'da en çok işlenen bilişim suçu: "Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçu" Samsun'da en çok rastlanılan siber (bilişim) suçunun "Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı...

Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri

Samsun'da en çok işlenen bilişim suçu: "Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçu"

SAMSUN - Samsun'da en çok rastlanılan siber (bilişim) suçunun "Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme suçuna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçu" olduğunu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından emniyet binasında bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Toplantı Salonunda SİBERAY Projesi hakkında Farkındalık ve Tanıtım Semineri verildi. Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ın da katıldığı seminerde bilişim suçları ile ilgili ve önleyici hizmetler kapsamında yapılan çalışmalar göz önüne serildi.

"Amacımız: güvenli internet kullanımı için kullanıcılara yol göstermek"

Vatandaşların siber suçlara buluşmaması için yol göstermeye çalıştıklarının altını çizen Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "SİBERAY projesinin temel amacı; güvenli internet kullanımı için kullanıcılara ve vatandaşlara yol göstermek. Bu proje ile ulusal ve uluslararası platformlarda siber güvenlik teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda farkındalık oluşturmak. Teknoloji bağımlılığı gibi topluma zarar veren alışkanlıklarda, her türlü siber suçlarda eylemlerin oluşmadan mücadelesini sağlamak istiyoruz. Projenin tanıtılması maksadıyla broşürler oluşturduk. Bu broşürler; 'Ücretsiz wifi ağlarında güvende misini?', 'Dijital oyun bağımlısı mısınız?', 'Güçlü şifre nasıl oluşturulur?', 'Siber zorbalık Nedir?' gibi spot ifadelerle çocuklarımız, gençlerimiz ve ilgili kişileri bilgilendirmiş oluyoruz. Ayrıca mobil bankacılık kullanılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar da broşürlerimizde yer alıyor. İlgili kurum ve kuruluşlar ile sürekli iletişim halinde oluyoruz. Onların bizden yardım talep etmesi halinde eğitmen arkadaşlarımız bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunuyorlar" dedi.

En çok rastlanılan bilişim suçu: verileri yok etme ve nitelikli dolandırıcılık

SİBERAY projesi hakkında sunum yapan görevli eğitmen polisler, "Siber suçlar günün koşullarına göre değişiklik gösteriyor. Bu suç, ortama ve zamana ayak uyduruyor. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bilişim suçlarıyla mücadele etmek için kurulmuştur. Samsun'da bu suçlar pandemi döneminde artmıştır. Samsun'da en çok karşılaşılan bilişim suçu; 'Bilişim sistemine girme ve verileri yok etme' suçu ve buna bağlı olarak 'dolandırıcılık' suçudur. Bunu hesapların çalınması yöntemiyle gerçekleştiriyorlar. Bu yöntemdeki asıl amaç birilerin hesabını çalmak değil, çaldıkları hesaplarla başkalarını dolandırmaktır. Sosyal medya güvenlikleri düzgün alınmadığında ve sosyal medya hesaplarına gelen linkler tıklandığında bu çalmak işlemi gerçekleşiyor. Sosyal medya hesaplarını açtığımız mail hesaplarına uzunca bir süre giriş yapmadığımız müddetçe bu mail hesapları boşa düşüyor. Boşa düşen mail adreslerinin alınması suretiyle şahıslar bu mail hesabı üzerinden sosyal medya hesabınıza erişim sağlıyorlar. Bunun önüne geçmek için de mail hesaplarının aktif olarak kullanılması ve cep telefonu numaralarının mail hesapları ile eşleştirilmesi gerekiyor. Bize gelen şikayetlerde sosyal medya hesabı çalınan kitle de etrafına güven sağlamış ve takipçi sayısı çok olan kitleden oluşuyor. Bunlar doktor ve öğretmenlerden oluşabiliyor" ifadelerini kullandılar.

Mobil bankacılık ve sahte link üzerinden dolandırıcılık

Nitelikli dolandırıcılık konusunda da çok fazla müracaatın geldiğini dile getiren eğitmenler, şu ifadeleri kullandılar:

"Nitelikli dolandırıcılık, banka kredi kartları kullanılmak suretiyle gerçekleştiriliyor. Burada linklere tıklanmak suretiyle mobil bankacılık ve internet bankacılığına giriş yapılıyor. Burada yapılması gereken, cihazımıza indirdiğimiz güvenli sitelerde bu sayfalara giriş yapmalı, onun dışında sosyal medya üzerinden bankanın reklamını yaparak, 'Buraya tıklayın, hediye çeki veriyoruz, indirim kazandınız' gibi linklere tıkladığınızda sahte bir bankacılık sistemine yönlendirip, sizin bankacılık sistemlerinize bu yöntemle girerek, dolandırıcılığı gerçekleştiriyorlar. Yine bu yöntemlerin dışında özel hayatın gizliliğini ihlal ve diğer konularda birimimize şikayetler geliyor."

Seminerde ayrıca Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 24 saat esaslı olarak 'siber devriyeler' ile bilişim suçlarını kontrol ettikleri belirtildi.

Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri
Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri
Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri
Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri

Dolandırıcılık, Bilişim, Samsun, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! 17:24 Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! 16:19 Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı 15:11 Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı 15:09 Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor 14:13 Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı!

Son Dakika Haberleri
23:51 Prof. Dr. Ertuğrul'a aşı karşıtlarından tehdit: Seni asacağız
23:20 Metin Feyzioğlu'na Suavi'den şarkı tepkisi: Bu korsanlıktır
23:20 Rıdvan Dilmen, hakem atamalarıyla ilgili gerçeği ifşa etti
23:00 Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a SİHA sitemi
22:47 Kasımpaşa maçında Beşiktaş'ta iki cezalı, bir sakat var
22:46 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun kız kardeşi yaşamını yitirdi
22:27 UEFA'nın kararı Beşiktaş'a kötü gidişi unutturacak
22:24 TÜİK, Twitter hesabını yorumlara kapattı
22:09 Kasımpaşa ile berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor
21:48 Fuat Oktay, TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Devlet kurumları şov mekanı değil
Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür         
18:11
Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı         
17:18
Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi Çıntar mantarı tezgaha iner inmez tükendi         
16:37
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar İmamoğlu'ndan Halk Ekmek kuyrukları için "mizansen" yorumu yapanlara sert tepki: Siyaset için her şeyi konuşabilecek körlükte insanlar         
15:00
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı         
12:29
Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira         
11:47
Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler Fransız savunmacı Umtiti, Barcelona taraftarının saldırısına uğradı! Kırmızı ışıkta aracın önünü kestiler         
10:49
Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71         
10:49
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu         
10:08
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 23:58:12. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da SİBERAY Farkındalık ve Tanıtım Semineri - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement