Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü - Son Dakika
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Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü

23.02.2022 16:36

Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördüSAMSUN Samsun'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi.

Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü

SAMSUN Samsun'da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahillerde vakit geçirdi. Sıcaklığın 23 dereceyi bulmasıyla kentte yaz günlerini aratmayan görüntüler oluştu.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları yükselmeye devam ederken Samsun'da Şubat ayının son haftasına güneşli günlerle başladı. Birkaç gündür etkili olan güneşli hava bugünde sıcak yüzünü gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü adresinden yayınlanan ölçümlere göre sıcaklık Atakum'da 22 derece, İlkadım'da 23.5 derece, Canik'te 23.8 derece, Tekkeköy'de 21.7 dereceyi buldu.

Güneşli havayı fırsat bilen çok sayıda vatandaş deniz kenarında vakit geçirdi. İnsanlar çocukları ve torunlarıyla gezintiye çıktı. Çocuklar parklarda oynadı. Kimileri de oltalarını denize atıp, manzara karşısında balık tutmaya çalıştı. İlkadım ve Atakum sahilleri yürüyüş ve koşu yapanlar ile bisiklete binenlerin tercihi oldu.

Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü
Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü
Samsun'da sıcaklık 23 dereceyi gördü

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Togo Cumhuriyeti, İlkadım, Güneşli, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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