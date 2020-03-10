Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika

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Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu
6 saat önce
Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.
Samsun'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu'nun çatısı zarar gördü. Çatıdaki saclar rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülüp etrafa saçıldı. Çatı uçmasının gece gece saatine denk gelmesi muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.
Görevliler ise etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı. - SAMSUN
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