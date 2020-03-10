Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika

Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu

6 saat önce

Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.

Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu, System.String[]

Samsun'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle kapalı spor salonunun çatısı uçtu.


Samsun'da gece boyunca etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Tekkeköy ilçesinde bulunan Yaşardoğu Kapalı Spor Salonu'nun çatısı zarar gördü. Çatıdaki saclar rüzgarın da etkisiyle yerinden sökülüp etrafa saçıldı. Çatı uçmasının gece gece saatine denk gelmesi muhtemel bir olumsuzluğun önüne geçti.


Görevliler ise etrafa saçılan çatı malzemelerini topladı. - SAMSUN

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şehit oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gideriyor
Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:05:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da şiddetli rüzgar kapalı spor salonunun çatısını uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]