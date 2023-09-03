Samsun'da şiddetli yağış sonrası sel felaketi! Yol ikiye ayrıldı

Samsun'da metrekareye 103 kilo yağış düşmesi sonucu şehri sel vurdu. Sel nedeniyle ana yollar ve caddeler göle döndü, hayat felç oldu. Bazı noktalarda ise yol ikiye bölündü.

103 KİLO YAĞIŞ DÜŞTÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden Samsun'a sağanak uyarısı yapılmıştı. AFAD'dan da şehirde yaşayanlara uyarı niteliğinde tedbir alınması konusunda mesaj gönderildi. Samsun'da gece saatlerinden beri etkili olan sağanak sabah saatlerinde sele dönüştü. Yüksek bölgelerden gelen sel suları İlkadım ve Canik ilçelerini sular altında bıraktı. İlkadım'da gece saatlerinden sabah saat 06.00'ya kadar metrekareye tam 103 kilo yağış düştü.

SEL SULARI BASTI

Sabah 06.00'dan sonra da etkisini azaltmayan sağanak merkezde hayatı felç etti. Sel suları nedeniyle birçok yolda çökme meydana geldi. Yerinden çıkan asfalt ana arterlerin birçoğunu kapatırken araçlar yollarda mahsur kaldı. Sel suları cadde ve sokakların yanı sıra iş yerleri ve bodrum katlarını bastı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren su basan ev ve işyerlerini tahliye etmek için uğraştı. Kuvvetli sağanak Atakum ilçesini de vurdu. Çok sayıda bodrum katını su bastı, yollar ikiye bölündü. Şehirde kuvvetli sağanak etkisini sürdürüyor.

DEMİRYOLU DA ETKİLENDİ

AFAD ve Meteorolojinin dün yaptığı kuvvetli sağanak uyarısının ardından sabaha karşı başlayan sağanak, Samsun'un vurdu ve cadde, sokak, park, meydan, ev ve işyerlerini su bastı. Selden Samsun - Sivas demiryolu da etkilendi. İlkadim ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde demiryolu adeta dereye döndü. Demiryolu kenarındaki ev ve sokakları da su bastı.

BAŞKAN DEMİR: ŞÜKÜR CAN KAYBIMIZ YOK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Dünden bu yana yapılan uyarılar vardı. Metrekareye yoğun bir yağış düştü. Ekiplerimizle ilk andan itibaren sahada, gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Bu büyük bir afet. Afetin an az hasarla atlatılabilmesi adına tüm gücümüzle sahada olmayı sürdürüyoruz. Çok şükür can kaybımız yok. Hayatı hızlı bir şekilde normale döndürüyoruz" dedi.