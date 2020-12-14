Samsun'da Sıfır Atık Projesi'ne panolu destek - Son Dakika

Samsun'da Sıfır Atık Projesi'ne panolu destek

14.12.2020 14:57
Samsun'da Sıfır Atık Projesi'ne panolu destek, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların doğada yok oluş sürelerine dikkati çekmek için özel panolar hazırlandı.

Samsun'un Terme ilçesinde Sıfır Atık Projesi kapsamında atıkların doğada yok oluş sürelerine dikkati çekmek için özel panolar hazırlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında ilçede çeşitli çalışmalar yürüten Terme Belediyesi atık maddelerin doğada yok oluş sürelerine dikkati çekmek için harekete geçti.

Hazırlanan ahşap panoda kutucuklara plastik pet şişeler, piller, metal kutular, cam şişeler, sakız, izmarit ve atık kağıtlar yerleştirilerek, her atığın doğada kaç yılda yok olduğu bilgisi paylaşıldı.

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayarak "Kentin belirli noktalarına atıkların doğada yok oluş sürelerini gösteren panolar yerleştirdik. Amacımız insanlara, bilinçsiz bir şekilde attıkları atıkların doğada kaç yılda yok olduğunu göstermek. Doğaya vermiş olduğumuz zarara dikkati çekerek, farkındalık oluşturmak." ifadesinde bulundu.

Kılıç, bilinçsizce doğaya bırakılan çöplerin çevreye ve doğal ortama verdiği zararın farkında olunması gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Yarınlarımızı bugünden yok etmemek için, binlerce yıl toprakta çürümeyen attıkların doğaya gelişi güzel atılmaması gerekiyor. Geri dönüşümü mümkün olan atıklar, geri dönüşüm kutularına atılmalı. Kendimizi zararlı şeylerden koruduğumuz kadar, doğayı da zararlı maddelerden korumamız gerekiyor."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Samsun, Terme, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Sıfır Atık Projesi'ne panolu destek - Son Dakika


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