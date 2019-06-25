Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
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- Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltıSAMSUN - Samsun'da sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:26 Kaynak: İHA
- Samsun
'da sigara kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı
SAMSUN - Samsun'da sigara kaçakçılığı ile ilgili düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında tespit ettikleri 7 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik bu sabah Samsun il merkezinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslarla birlikte 3 bin 463 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 25 karton doldurulmuş makaron sigara ve 35 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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