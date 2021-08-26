Samsun'da sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişi yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 'nde belirlenen iş yerinde yaptıkları aramada, Irak 'tan kaçak yollarla ülkeye sokulduğu tespit edilen 608 paket kaçak sigara, 83 kaçak nargile kömürü, 32 nargile tütünü, 69 çay ile 8 gıda takviyesi ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi , kaçak tütün mamullerinin ulaşılabilirliğinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Samsun 'da düzenlenen operasyonda 608 paket kaçak sigara ile kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

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