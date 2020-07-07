Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı

SAMSUN'da, polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti, tamiri ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN'da, polis ekiplerince yasa dışı silah ticareti, tamiri ve imalatına yönelik düzenlenen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yasa dışı silah ticaretine yönelik geniş çaplı soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları takip sonucu, silah ticareti, silah mühimmat tamiri ve imalatı yapmak suçlarına karıştıklarını belirlediği 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yapılan aramalarda değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 33 şarjör, değişik çaplarda 1761 fişek, 89 silah parçası, 6 ruhsatsız tüfek, 62 tüfek kartuşu, 6 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 24 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 17:44 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı - Son Dakika
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