Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

10.06.2022 14:59
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli İstanbul'u da kapsayan silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri silah ticareti suçuyla ilgili Samsun merkez ve İstanbul'da bulunan adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet tabanca fişeği, soruşturma aşamasında yapılan ara yakalamalarda ise 1 adet tabanca ve 3 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı Samsun ve İstanbul'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 zanlı yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:53 Samsung'dan skandal hata! iPhone reklamı yaptı
19:28 4 kişi, liseli kızlara önce laf attı, daha sonra arabayla ezdi
18:49 Ekonomik adımların ilki olan GES'in detayları ortaya çıktı
18:44 "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan kadından 5 gündür haber alınamıyordu! İşin gerçeğinin gönül ilişkisi olduğu anlaşıldı
18:11 Zeljko Obradovic'in yanındaki kadınla ortaya çıkan görüntüleri gündem oldu!
18:06 Esnaf ziyaretinde bir kadının Babacan'a sitemi dikkat çekti: Siz her şeye göz yumdunuz
18:03 Bakan Akar'dan Yunanistan'a sert tepki: Karşılık vermeye devam edeceğiz
17:52 Yeni ekonomi adımlarına bir yenisi daha eklendi: Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
16:59 Real Madrid'in yıldızı Vinicius'un İspanyol model Esposito'ya attığı mesaj ifşa oldu: Ünlüyüm, kaslıyım, benimle tanışmak ister misin?
16:27 Galatasaray'da yarın yapılacak başkanlık seçiminin en güçlü adaylarından Dursun Özbek, Coca Cola CEO'su Burak Başarır'ı da ekibine aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 20:21:40. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement