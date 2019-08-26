Son Dakika Haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama

52 dakika önce

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.

Samsun'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama, System.String[]

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 1 kişi savcı tarafından, 1 kişi de mahkemece serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ünlü Amerikan M1 tipi uzun namlulu piyade tüfeği ve 326 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T., A.K. ve A.B. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren A.K. serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. A.B. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı
Samsun'da köprüde kısmi çökme: 2 yaralı FETÖ'nün üst düzey yöneticisi yakalandı Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 19:02:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığına 1 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]