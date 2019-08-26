Son Dakika Haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı

1 saat önce

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı, System.String[]

Samsun'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan Amerikan M1 piyade tüfeği de ele geçirildi.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda


bir eve baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan ünlü Amerikan M1 tipi uzun namlulu piyade tüfeği ve 326 adet 7,62 mm mermi ele geçirildi. Olayla ilgili E.T., A.K. ve A.B. gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan zanlılar bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 21-22 terörist öldürüldü çünkü 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak' dedik
Boşanmak istemeyen uzman çavuş, eşinin evini basıp kurşun yağdırdı Cani koca, parkta tartıştığı boşanma aşamasındaki karısını tabanca ile yaraladı Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.8.2019 13:19:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da silah kaçakçılığına 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]