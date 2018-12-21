Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silah Kaçakçılığından 3 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

Samsun'da Silah Kaçakçılığından 3 Tutuklama, 3 Adli Kontrol

3 saat önce

Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Silah Kaçakçılığından 3 Tutuklama, 3 Adli Kontrol, System.String[]
Samsun'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 3 şahıs tutuklanırken, 3 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah ticareti yapmak, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve yağma" suçlarını kapsayan ve bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu 3 gün önce Samsun il merkezinde 8, Çarşamba ilçesinde 4 ve Salıpazarı ilçesinde 1 olmak üzere toplamda 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında zanlılarla bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan ve bu sabah yapılan aramalarda 238,33 gram esrar, 25 gram esrar, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, 440 adet boya fişeği, 20 adet 308 win 7,62 çapında uzun namlulu silah fişeği, 100 adet mayona takılı vaziyette 5,56x45 çapında uzun namlulu silah fişeği ve 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şahıstan 7'si polisteki sorgularının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 1'i kadın 6 şüpheli ise Samsun Adliyesine sevk edildi. A.A., İ.Ö., M.Ş. nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, K.Ç., H.T. ve G.Y. adlı kadın ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:09 Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa
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