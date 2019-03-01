Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silah Kaçakçılığından 4 Şahıs Adliyede

Samsun'da Silah Kaçakçılığından 4 Şahıs Adliyede

1 saat önce

Samsun merkezli silah kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Silah Kaçakçılığından 4 Şahıs Adliyede, System.String[]
Samsun merkezli silah kaçakçılığıyla ilgili düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah ticareti yapanlara yönelik bir süredir devam eden planlı çalışmalar sonucu Samsun il merkezi, Alaçam ilçesi ve Sinop'u kapsayan çalışmada 3 gün önce eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 12 adet değişik çaplarda ruhsatsız tabanca, 38 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet 9 milimetre boş kovan, 3 adet av tüfeği ve bu tüfeklere ait 12 adet fişek, 1 adet tek kırma tüfek namlusu, 1 adet çift kırma tüfek namlusu ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K., Y.G., B.B. ve O.K., 3 gün önce gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan 4 zanlı bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:46 Kaynak: İHA

Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 Yaşındaki Çocuk Sahte Tabancayla Kuyumcu Soymaya Çalıştı İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi

Polislerden 65 Yaşındaki Çete Liderine Okkalı Yanıt: Seni Bu Dosyadan Emekli Ederiz Abdüllatif Şener'den Bomba İddia: Davutoğlu ile Gül Anlaşamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:14:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silah Kaçakçılığından 4 Şahıs Adliyede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]