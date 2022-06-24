Samsun'da Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü ilk mezunlarını verdi - Son Dakika
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Samsun'da Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü ilk mezunlarını verdi

24.06.2022 17:48

Samsun'da Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü ilk mezunlarını verdi Türkiye'de sadece 3 üniversitede bulunan ve Samsun'da 2 yıl önce açılan 'Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü' ilk mezunlarını verdi.

Samsun'da Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü ilk mezunlarını verdi

SAMSUN - Türkiye'de sadece 3 üniversitede bulunan ve Samsun'da 2 yıl önce açılan 'Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü' ilk mezunlarını verdi. Öğrenciler mezuniyet töreninde büyük sevinç yaşadı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Demir Çelik Meslek Yüksekokulubünyesinde 2020 yılında eğitime başlayan Silah Sanayi Teknikerliği Bölümü, iki yıllık eğitimin sonunda ilk mezunlarını verdi. OMÜ Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde öğrenciler kep attı.

OMÜ Yeşilyurt Demir Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Kemal Yıldızlı, pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen mezuniyet törenlerine yeniden başlandığını ve bu yıl 11. mezuniyet töreninin yapıldığını söyledi. Okul hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yıldızlı, "Samsun Organize Sanayi Bölgesi'ndeeğitim-öğretim veriyoruz. Türkiye'de 16 tane okul arasında ilk sıradayız. 365 OSB içerisinde yer alan eğitim kurumları var, bunlar 16 tane oldu başlangıçta 8 taneydi. Bu okulların özelliği, OSB'lere en yakın insan kaynağı sağlanması amacıyla tedarik, insan ve eleman yetiştirmesi ve bunların ulaştırılması amacıyla OSB içerisinde gömülü şekilde planlanmış konumları. Ülkemizde yüzde 70'i ilçelerde, yüzde 30'u illerde ve sadece 16 tanesi OSB içerisinde. Okulumuzda Gıda, Kimya, Biyonükleer, Endüstriyel Kalıpçılık, Elektrik Elektronik, Mekatronik Teknolojisi ve Silah Sanayi Teknikerliği olmak üzere toplam 9 teknik ön lisans programı bulunmakta. Bu yıl ilk defa Silah Sanayi Teknikerliği Bölümünde mezunlarımızı veriyoruz" diye konuştu.

OMÜ Makine ve Metal Teknolojileri Öğr. Gör. Mücahit Coşkun, Türkiye'de silah sanayisinde tekniker eksikliğinin çok fazla olduğunu vurgulayarak bu eksikliği gidermek adına eğitimli personel yetiştirdiklerini ifade etti. Coşkun, "Silah üretimi ülkemizde birçok fabrikada yapılıyor. Bu üretimi bilen, silahla ilgili teknik bilgileri bilen tekniker açığı çok fazla. Bu yönde imalat bilgisi, silah bilgisi, silahların bakım onarımı, teknik resim çizim gibi konularda eğitilmiş eleman yetiştiriyor. Bizim öğrencilerimiz silah sanayi teknikerliği diye geçiyor ama silah da bir üretimden geçtiği için öğrencilerimiz daha imalat üzerine yetiştirmek için uğraşıyoruz. Sadece silah değil bunun yanında otomotiv, kalıpçılık gibi imalatla uğraşan bütün bölümlerde sektörde iş sahibi olabiliyorlar. Sınavlar bittikten sonra da 30'a yakın öğrencimiz mezun olmuş olacak" şeklinde konuştu.

Öğr. Gör. Coşkun, bölümün sayılı okullarda yer aldığını vurgulayarak, "Silah sanayi bölümümüz dünyada 7 civarında, Türkiye'de ise 3 üniversitede mevcut, bir tanesi de okulumuz olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu'nda öğrencileri kabul ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Dünyada sadece 7 üniversitede, Türkiye'de ise 3 üniversitede silah sanayi teknikerliği eğitimi veriliyor.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Samsun, OSB, Güncel, Son Dakika

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