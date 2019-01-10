Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silah Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı

Samsun'da Silah Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı

18 dakika önce

Samsun'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da Silah Ticaretinden 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Samsun'da silah ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi mahkemece tutuklanırken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün İlkadım, Tekekköy, Canik, Çarşamba ve Bafra ilçelerinde bulunan çok sayıda adrese operasyon düzenledi. Bir süredir devam eden takip ve çalışma sonucu bugün düzenlenen operasyonda "silah ticareti ve yağma" suçlarında 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Operasyon kapsamında 8 adet çeşitli çapta ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 265 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, 10 adet boşkovan, 1 muşta, 10 gram esrar ve 28 adet uyuşturucu özelliği bulunan kapsül hap ele geçirildi. 4 kişi ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken, 7 kişi ise bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Eren Ç., Sedat K. ve Fikri D. tutuklananarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:36 Kaynak: İHA

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