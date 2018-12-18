Son Dakika Haberleri: Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

3 saat önce

Samsun'da, "silah ve uyuşturucu ticareti yapmak ile yağma" suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Samsun'da, "silah ve uyuşturucu ticareti yapmak ile yağma" suçlamaları kapsamında düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "silah ticareti yapmak", "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "yağma" suçlarını kapsayan planlı çalışma yürüttü.

Kent merkezi ile Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde, eş zamanlı düzenlenen operasyonda, belirlenen adreslerde arama yapan ekipler, 262,33 gram esrar, 2 kurusıkı tabanca, 120 uzun namlulu silah fişeği, 2 ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde öğütme aparatı ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:12 Kaynak: AA

Samsun, Güncel
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