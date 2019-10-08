Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında

Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında

4 dakika önce

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında, System.String[]

Samsun'da bir kişinin silahlı saldırıya uğrayarak yaralanması olayıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.


Olay, Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S. (19) idaresindeki motosiklette bulunan E.K. (21), sokakta bulunan Y.E.A.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda bacaklarından vurulan Y.E.B., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar motosikletle kaçtı. Polis olay yerinde 8 adet boş kovan ele geçirdi. E.K. ve H.S. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Gaziosmanpaşa, Samsun, Polis, Canik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da bir zabıta memuru, annesiyle evde yakaladığı polisi bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı Kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi! Mağdur kadınlar kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 12:25:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da silahla 1 kişiyi yaralayan 2 zanlı gözaltında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]