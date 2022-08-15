Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.G. ve M.T. yaralandı. Özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.İ. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen M.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da silahla 2 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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