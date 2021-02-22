Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı - Son Dakika

Samsun'da silahla bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
22.02.2021 17:35
Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı ileri sürülen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Samsun'da bir kişiyi tabancayla ayağından vurarak yaraladığı ileri sürülen şahıs, polisin takibi sonucu yakalandı.
Olay, Canik ilçesi Teknepınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.S.(20), sağ bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan kaçtı. Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen İ.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen İ.Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN
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